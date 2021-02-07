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21 مرشحا يخوضون انتخابات "المحامين" في جنوب سيناء

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21 مرشحا يخوضون انتخابات "المحامين" في جنوب سيناء 21 مرشحا يخوضون انتخابات "المحامين" في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

01:12 م الأحد 07 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بجنوب سيناء، اليوم الأحد، لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية بالمراكز، بإشراف اللجان القضائية.

وتشمل أماكن إجراء الانتخابات محكمة جنوب سيناء بمدينة الطور، ومحكمة رأس سدر، ومحكمة شرم الشيخ.

وتقدم 21 مرشحا لخوض العملية الانتخابية، بينهم مرشحين على منصب النقيب، و17 مرشحًا للعضوية ومرشحين للشباب.

ويتنافس على مقعد النقيب مرشحين، وهم خالد عمار، ومجدى عويس، ويتنافس على منصب الشباب مرشحين، وهم محمد موسى ومصطفى العويسي.

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