وزير الاتصالات: انتهينا من المرحلة الأولى من المدينة المعرفية بالعاصمة الإدارية

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

أعلن عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا عن تنفيذ المرحلة الأولى، من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات أكثر من 2 مليار جنيه.

وقال عمرو طلعت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه تم إنفاق استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الانترنت خلال العامين الماضيين و5.5 مليار جنيه للعام الحاي.

وأكد الوزير تقدم ترتيب مصر في سرعة الانترنت الأرضي في أفريقيا من المركز 40 بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019 إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية في ديسمبر 2020.

كما أعلن وزير الاتصالات، الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية من إجمالي 32500 مبنى حكومي على مستوى الجمهورية مستهدف ربطهم خلال 24 شهرا باستثمارات 6 مليارات جنيه.

وأوضح أنه بدأ تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة في مليون منزل بـ51 مركزا.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: هناك تطور كبير لأداء الحكومة من خلال الوسائل الرقمية، خلال الفترة المقبلة.​