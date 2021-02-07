أخبار عاجلة

وفاة عميد عائلة "المطوع" عن عمر 90 عاماً -
فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها -
"آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية -
وفاة كاتم أسرار "ابن لادن" وحارسه الشخصي -
"الأهلي" يعلن حجم إصابة "ميتريتا".. ومدة غيابه -
بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق! -
بدعم أمني.. احترازات مشددة على الأسواق الشعبية والمطاعم بسبت الجارة -
17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة -
"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً -
بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"دمغ المصوغات والموازين": استمرار الحملات على الأسواق ومحطات الوقود

Print
"دمغ المصوغات والموازين": استمرار الحملات على الأسواق ومحطات الوقود "دمغ المصوغات والموازين": استمرار الحملات على الأسواق ومحطات الوقود

مصراوي Masrawy

01:01 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

قال اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن المصلحة قامت بـجولتَين تفتيشيتَين بمنطقتَي العباسية والوايلي، على محطات الوقود وموازين البسكول، والموازين التجارية والأفراد.

وأضاف منتصر أن الجولتين أسفرتا عن تحرير عدد 3 محاضر لموازين بسكول، وعدد 6 محاضر موازين تجارية وأفراد، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ اللازم قانونيًّا.

يأتي ذلك استمرارًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد.

وأكد رئيس المصلحة أنه تم دمغ 154008 سبيكة، و163212.847 جرام عيار 21، وكذلك 503291.8 جرام ذهب عيار 18، و102108 جرامات فضة.

وتؤكد المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقًا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

شرطة التموين تضبط 1850 قضية متنوعة في يوم واحد

شرطة التموين تضبط 1850 قضية متنوعة في يوم واحد

شبكة عيون الإخبارية