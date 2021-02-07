"دمغ المصوغات والموازين": استمرار الحملات على الأسواق ومحطات الوقود

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن المصلحة قامت بـجولتَين تفتيشيتَين بمنطقتَي العباسية والوايلي، على محطات الوقود وموازين البسكول، والموازين التجارية والأفراد.

وأضاف منتصر أن الجولتين أسفرتا عن تحرير عدد 3 محاضر لموازين بسكول، وعدد 6 محاضر موازين تجارية وأفراد، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ اللازم قانونيًّا.

يأتي ذلك استمرارًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد.

وأكد رئيس المصلحة أنه تم دمغ 154008 سبيكة، و163212.847 جرام عيار 21، وكذلك 503291.8 جرام ذهب عيار 18، و102108 جرامات فضة.

وتؤكد المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقًا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية.