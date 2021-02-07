محافظ جنوب سيناء: إصابات كورونا بالمحافظة محدودة للغاية

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة ستدخل ضمن خدمة التأمين الصحي الشامل الفترة المقبلة ضمن المحافظات الخمس التالية لبورسعيد.

وأضاف خلال كلمته بملتقى التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل، المنعقد بجامعة الملك سلمان، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين اليوم: نقيم حاليا عددا من المستشفيات الجديدة مثل مستشفى رأس سدر الجديدة والطور وأبورديس وسانت كاترين، كما تم رفع كفاءة مستشفى شرم الشيخ.

وواصل: كما أطلقنا قوافل طبية من الوزارة لمعالجة أبناءنا في الوديان البعيدة عن المستشفيات، وكذلك حملة 100 مليون صحة والعلاج على نفقة الدولة ومبادرة صحة المرأة، كما نؤمّن أنفسنا جيدا من كورونا، فشرم الشيخ بها أعداد قليلة جدا عن طريق الموظفين العائدين من محافظاتهم، ولذلك نعطيهم 4 أيام إجازة فور عودتهم.​