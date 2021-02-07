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جازان.. 247 جولة وإغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

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جازان.. 247 جولة وإغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية جازان.. 247 جولة وإغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
نفّذتها الأمانة وشددت على تطبيق العقوبات دون تهاون بحق المخالفين

جازان.. 247 جولة وإغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة منطقة جازان 247 جولة ميدانية رقابية أمس؛ أسفرت عن إغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، عمل الفِرَق الميدانية في الأمانة وبلدياتها، على تكثيف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي؛ من خلال الخطط والآليات المعدة، لتنفيذ حملاتها الرقابية المشتركة ذات العلاقة؛ للتأكد من التزام تلك المنشآت، مشددًا على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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