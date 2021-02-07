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مقتل حارس حديقة حيوانات في إندونيسيا بعد هروب نمور نادرة

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مقتل حارس حديقة حيوانات في إندونيسيا بعد هروب نمور نادرة مقتل حارس حديقة حيوانات في إندونيسيا بعد هروب نمور نادرة

مصراوي Masrawy

01:03 م الأحد 07 فبراير 2021

جاكرتا- (بي بي سي):

قتل حارس حديقة حيوانات بعد هروب اثنين من النمور النادرة في جزيرة بورنيو في أندونيسيا.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيار أرضي أتلف سياج حظيرة نمور سومطرية في حديقة حيوانات "سينكا"، قبل أن تهرب نمرتان (18 شهرا).

وأسرت واحدة بعد إصابتها بسهم مخدر يوم السبت، وقتلت الأخرى بعد فشل محاولة تخديرها وبسبب تصرّفها بعدائية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه قد عثر على جثّة الحارس البالغ من العمر 47 عاماً، إلى جانب حظيرة النمور، بعد حادث الهروب في وقت متأخر من يوم الجمعة. ووجدت آثار عضّ وخدوش على جسده.

وعثر على عدد من الحيوانات الميتة، من بينها نعامة وقرد، قرب الحظيرة.

وتسببت عملية الهروب في مطاردة واسعة النطاق في بلدة سينغاوانغ، غرب كاليمنتان. وأمرت الشرطة بإغلاق المناطق السياحية وطلبت من الناس البقاء في منازلهم.

وكانت عناصر الشرطة تأمل في الإمساك بهما على قيد الحياة، لكنهم قالوا إنهم أجبروا على قتل واحدة.

وقال رئيس المحمية المحلية، سدتاتا نور أديراهمانتا لوكالة الأنباء الفرنسية: "حاولنا استخدام سلاح مخدر، لكن لم ينجح الأمر، ولذا أجبرنا على إطلاق النار على النمرة لأنها كانت تتصرف بعدائية للغاية ".

وقال: "رغم أننا بذلنا جهدنا للإمساك بها على قيد الحياة، فإن أولوياتنا هي سلامة البشر".

واستخدم قفص مع فريسة بداخله لجذب النمرة الأخرى وإعادتها إلى حديقة الحيوانات في وقت تقديم الطعام.

واستخدمت طائرات مسيّرة لتحديد موقعها في الغابات الكثيفة المحيطة بحديقة الحيوانات. ووضعت الآن تحت مراقبة خبراء طبيين.

وقال رئيس الشرطة المحلية لـ"سي أن أن أندونيسيا"، إنهم عانوا من صعوبة في العثور عليها.

وتعتبر النمور السومطرية معرضة بشدة لخطر الانقراض، مع الاعتقاد ببقاء أقل من 400 نمر منها في الغابات.

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