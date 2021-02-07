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ضبط 2981 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

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ضبط 2981 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد ضبط 2981 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

مصراوي Masrawy

12:57 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2981 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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