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أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب بضائع أجنبية خلال 24 ساعة

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أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب بضائع أجنبية خلال 24 ساعة أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب بضائع أجنبية خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

12:48 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب - سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار).

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 34 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

كما ضبطت الحملات 1334 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذت 203 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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