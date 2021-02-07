حبس متهمين بسرقة أموال المواطنين بعد خروجهم من البنوك في السويس

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مصراوي Masrawy

السويس_ حسام الدين أحمد:

قررت النيابة العامة في السويس حبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تكوين تشكيل عصابي استهدف المواطنين بعد خروجهم من البنوك وسرقة أموالهم.

وأقر المتهمان في التحقيقات اليوم الأحد أنهما حضرا من مدينة شبرا إلى السويس قبل شهر وتتبعا تحركات المواطنين عقب خروجهم من البنوك، ثم مراقبتهم باستخدام سيارة ملاكي بيضاء عليها لوحات مزيفة، واستغلال ترجل المواطنين وترك سياراتهم أو مغافلتهم أثناء توقفهم وسرقة اموالهم.

كانت البلاغات تعددت أمام اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تفيد تكرار وقائع سرقات مبالغ مالية من المواطنين عقب خروجهم من البنوك وكان آخرها استيلاء اللصوص على حقيبة داخلها مبلغ 200 ألف جنيه بعد كسر زجاج السيارة.

وشكل اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحث قاده العميد وليد الشرقاوى، وضم ضباط قسم السويس وتوصلت التحريات الأمنية وتفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء وقائع السرقة لصين مسجلين خطر يقيما بمدينة شبرا بالقاهرة.

وافادت التحريات أن المتهمين يحضرا للسويس ويتجولان بمنطقة البنوك ويتابعا أصحاب الأموال خلال تحركهم مستخدمين سيارة ملاكي وعقب ذلك يستولوا على المال.

وتوجهت مأمورية أمنية ضمت الرائد أحمد الفولي رئيس مباحث قسم السويس والنقيب مصطفي الكبير وجرى التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وضبطوا المتهمين والمال المبلغ بسرقته.

واقر المتهمين خلال المناقشة بوقائع السرقة ومتابعة الضحايا عقب خروجهم من البنوك وانتظار تحركهم وترجلهم من سياراتهم وسرقة المال.