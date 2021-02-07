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أمضى حياته دفاعًا عن الوطن.. مجلس النواب ينعي سعد الجمال

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أمضى حياته دفاعًا عن الوطن.. مجلس النواب ينعي سعد الجمال أمضى حياته دفاعًا عن الوطن.. مجلس النواب ينعي سعد الجمال

مصراوي Masrawy

12:50 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ناعيًا اللواء سعد الجمال، عضو المجلس، إذ رحل عن عالمنا قبل يومَين: "البقاء لله وحده أنعي أخًا صديقًا أمضى حياته دفاعًا عن الوطن، حتى ترقَّى في أرفع المناصب وأثرى الحياة السياسية بخبرته".

وأضاف أبو العينين، خلال حديثه اليوم الأحد بالجلسة العامة للبرلمان: الراحل كان مثالًا للوطنية المخلصة، وقدم الكثير لدائرته، وهو مثال أمين على عروبته ومصريته ووطنه، ونحيي فيه الوفاء والإخلاص.. رحمة الله على الأخ والصديق سعد الجمال، إنا لله وإنا إليه راجعون.

بينما أكد النائب صابر عبد الحكيم أبو زيد، أن الراحل سعد الجمال كان مثالًا برلمانيًّا متميزًا، ومثالًا للخلق الكريم والأصل الطيب.

وأضاف النائب: سيظل الراحل يعيش بيننا بسيرته الطيبة ومبادئه السامية، رحم الله الفقيد، وخالص العزاء لكل أهله ودائرته.

بدأت الجلسة العامة أعمالها اليوم بالوقوف دقيقة حدادًا على روح اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، الذي وافته المنية، أول من أمس.

وتشهد جلسة اليوم الاستماع إلى بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء قرار اللجنة العامة للمجلس باستدعاء ؛ لعرض بيانها.

كما نعى المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية، اللواء سعد الجمال، قائلًا إن تلك اللحظة لحظة أليمة، ومش عارفين نعزي مين؛ هل المؤسسة الأمنية التي عمل فيها الفقيد وكان مديرًا لأمن محافظة قنا، محافظتي، أم نقدم التعازي لحزب الوفد وهيئته البرلمانية التي ينتمي إليها الفقيد، أم إلى نواب الجيزة وأهالي الصف؛ فرحمة الله عليه كان مثالًا يحتذى به في العمل الوطني والعمل النيابي، وتعلمنا منه الكثير، ونعزي أنفسنا ونعزي أهله، وباسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ونيابة عن رئيس الحزب، نتقدم بكل العزاء وندعو للفقيد بالمغفرة والرحمة.

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مصراوي Masrawy

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