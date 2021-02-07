816.5 مليون جنيه استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط خلال 2020

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد بدوي عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إن إجمالي الاستثمارات في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط بلغت 816.5 مليون جنيه خلال العام المنقضي 2020، مؤكداً المتابعة المستمرة من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ دمياط، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق الرؤية الحالية للدولة لدعم البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الإنفوجرافيك، الذي أعدته الشركة، أنه في قطاع مياه الشرب، أنه تم الانتهاء من تطوير وتأهيل محطتي مياه دمياط، وكفر سليمان، بتكلفة 159 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب لـ31 مشروعاً بقيمة 30 مليون جنيه. بحسب بيان صحفي.

​