أخبار عاجلة

بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق! -
بدعم أمني.. احترازات مشددة على الأسواق الشعبية والمطاعم بسبت الجارة -
صور.. غلق 15 صيدلية وضبط أدوية محظورة خلال حملة في بني سويف -
حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط -
انتقادات واسعة للصين بعد قرار حظر "بي بي سي" -
الصحفيين: بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي.. 18 فبراير -
3 ساعات تحت الماء.. انتشال جثة طالب غريق بجوار "معدية الحوامدية" -
17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة -
"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً -
السعودية تغلق 8 مساجد بعد ظهور إصابات كورونا بين المصلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

816.5 مليون جنيه استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط خلال 2020

Print
816.5 مليون جنيه استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط خلال 2020 816.5 مليون جنيه استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط خلال 2020

مصراوي Masrawy

12:42 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد بدوي عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إن إجمالي الاستثمارات في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط بلغت 816.5 مليون جنيه خلال العام المنقضي 2020، مؤكداً المتابعة المستمرة من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ دمياط، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق الرؤية الحالية للدولة لدعم البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الإنفوجرافيك، الذي أعدته الشركة، أنه في قطاع مياه الشرب، أنه تم الانتهاء من تطوير وتأهيل محطتي مياه دمياط، وكفر سليمان، بتكلفة 159 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب لـ31 مشروعاً بقيمة 30 مليون جنيه. بحسب بيان صحفي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

شبكة عيون الإخبارية