أخبار عاجلة

بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق! -
بدعم أمني.. احترازات مشددة على الأسواق الشعبية والمطاعم بسبت الجارة -
صور.. غلق 15 صيدلية وضبط أدوية محظورة خلال حملة في بني سويف -
حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط -
انتقادات واسعة للصين بعد قرار حظر "بي بي سي" -
الصحفيين: بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي.. 18 فبراير -
3 ساعات تحت الماء.. انتشال جثة طالب غريق بجوار "معدية الحوامدية" -
17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة -
"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً -
السعودية تغلق 8 مساجد بعد ظهور إصابات كورونا بين المصلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صحة الحدود الشمالية: 731 مستفيدًا من خدمات الرعاية الصحية المنزلية

Print
صحة الحدود الشمالية: 731 مستفيدًا من خدمات الرعاية الصحية المنزلية صحة الحدود الشمالية: 731 مستفيدًا من خدمات الرعاية الصحية المنزلية
خلال يناير 2021م استفاد منها 209 مرضى من المسجلين في البرنامج

صحة الحدود الشمالية: 731 مستفيدًا من خدمات الرعاية الصحية المنزلية

نفّذت صحة الحدود الشمالية، 731 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية؛ وذلك خلال شهر يناير 2021م، استفاد منها 209 مرضى من المرضى المسجلين في البرنامج.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.

وتشمل الخدمات، الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل: (ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية).

ومن أهم خدمات الرعاية الصحية المنزلية، التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقًا لاحتياج المريض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة عميد عائلة "المطوع" عن عمر 90 عاماً

وفاة عميد عائلة "المطوع" عن عمر 90 عاماً

فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها

فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها

"آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية

"آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية

وفاة كاتم أسرار "ابن لادن" وحارسه الشخصي

وفاة كاتم أسرار "ابن لادن" وحارسه الشخصي

شبكة عيون الإخبارية