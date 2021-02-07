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"الهلال الأحمر" تشارك بـ 40 مسعفاً لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام

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"الهلال الأحمر" تشارك بـ 40 مسعفاً لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام "الهلال الأحمر" تشارك بـ 40 مسعفاً لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام
قالت: موزعين على 4 فرق إسعافية وفرق تطوعية تقدم خدماتها على مدار الساعة

شاركت هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بعدد 40 مسعفاً موزعين على 4 فرق إسعافية، وفرق تطوعية تقدم خدماتها على مدار الساعة لقاصدي المسجد الحرام، وذلك ضمن جهود المملكة في خدمة المعتمرين خلال جائحة كورونا.

وكثّفت عمليات التوعية الصحية والمحافظة على مستوى الجاهزية بما يتماشى مع جاهزية جميع القطاعات الحكومية العاملة بالمسجد الحرام، معززة دورها كجهة صحية لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتضنت الإجراءات توزيع الفرق على مداخل ومسارات المسجد الحرام مزوّدة ببروشورات توعوية، وتقديم الخدمة في حال حدوث أيّ طارئ ـ لا سمح الله ـ.هيئة الهلال الأحمر العاصمة المقدّسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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