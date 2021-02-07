ارتكبوا 26 واقعة.. ضبط 4 تشكيلات عصابية في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط كافة المخالفات.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضموا 10متهمين، ارتكبوا 26 حادث متنوع.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، نجحت الحملة في ضبط 243 قضية مخدرات، بإجمالي 258 متهم.

كما ضبطت الحملة 29 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.