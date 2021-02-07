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عقارات الدولة تطرح منافستين على مشروعين بمكة والمدينة

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عقارات الدولة تطرح منافستين على مشروعين بمكة والمدينة عقارات الدولة تطرح منافستين على مشروعين بمكة والمدينة
تتمحور الأولى حول "إعداد المخطط العام ودراسة الاستخدام الأعلى"

عقارات الدولة تطرح منافستين على مشروعين بمكة والمدينة

طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، منافستين أمام بيوت الخبرة والمطورين العقاريين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتتمحور المنافسة الأولى حول "إعداد المخطط العام ودراسة الاستخدام الأعلى والأفضل للأرض الواقعة خلف أبراج وقف الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة".

وجاء الطرح الثاني على "خدمات تصميم المخطط العام للأرض الواقعة بالمدينة المنورة على طريق الملك عبدالله؛ لتكون مقرًّا لبعض الجهات الحكومية ضمن منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة".

وأوضحت عقارات الدولة أن آخر موعد للتقديم هو الساعة الثانية ظهر يوم (6/ 7/ 1442هـ) الموافق (18/ 2/ 2021م)، ويجري تسليم العروض إلكترونيًّا عبر منصة اعتماد تحت الرقم: (210239308045) للمشروع بمكة المكرمة، ويمكن التواصل بشأنه مع إدارة المشتريات على رقم الهاتف: (0114437868) فيما تم إدراج المشروع بالمدينة المنورة تحت الرقم: (210239308079) ولمزيد من الاستفسار حوله يمكن الاتصال بإدارة المشتريات بالهيئة عبر رقم الهاتف: (0114437869).الهيئة العامة لعقارات الدولة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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