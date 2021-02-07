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مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق برنامج مهارات القرن الـ21

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مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق برنامج مهارات القرن الـ21 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق برنامج مهارات القرن الـ21
للأطفال من 10 إلى 15 عامًا ويستهدف تطوير الكفاءات المعرفية والمهارية

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق برنامج مهارات القرن الـ21

أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أمس السبت، برنامج مهارات القرن الـ21، الذي يقدم للمشتركين عن بُعد عبر منصات المكتبة الإلكترونية، وهو مخصص للأطفال للفئة العمرية 10- 15 عامًا.

ويهدف البرنامج إلى إعداد الطفل السعودي للمستقبل، من خلال تطوير الكفاءات المعرفية والمهارية وإعداده لمواجهة التغيرات المتسارعة، وتحصينه فكريًّا، وتأهيل قيادات مستقبلية تستخدم ملكة الإبداع وحل المشكلات، وتتماشى مع مهارات القرن 21 ورؤية المملكة 2030 التي تستهدف طفل اليوم وتعده بالأدوات اللازمة ليكون جاهزًا للنجاح وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للوطن.

ويقوم البرنامج على تنمية 4 مهارات وهي (التفكير الناقد وحل المشكلات، الابتكار، التواصل، التعاون) عبر الحضور أو عبر المنصات الإلكترونية للمكتبة ومدة البرنامج ثمانية أشهر مقسمة لـ٤ أشهر للبنات و4 للأولاد، وتم بناء البرنامج وفقًا للخصائص النمائية للطفل.

ويأتي البرنامج في سياق عناية مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بثقافة الطفل بوصفها استراتيجية دائمة في رؤية المكتبة وأهدافها التي ترتكز على ربط الطفل السعودي بالثقافة الوطنية، والعمل على تنميته فكريًّا من خلال إنشاء نادي كتاب الطفل ومكتبات الأطفال المتنقلة والإصدارات الخاصة من كتب الأطفال؛ فضلًا على المسابقات والفعاليات التي تعقدها المكتبة في مختلف المناسبات الوطنية.مكتبة الملك عبدالعزيز العامة برنامج مهارات القرن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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