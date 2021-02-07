ممثلة تونسية تدّعي عملها سنوات كمستشارة تجميل بجدة.. و"الصحة" تحقّق

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لا تملك شهادة طبية أو صحية وتزعم إعطاء إبر "فيلر بوتوكس" والأخذ برأيها

تحقّق "صحة جدة" في ادعاءات ممثلة تونسية ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية التونسية، تزعم عملها سنوات كمستشارة مع جراح تجميل استشاري شهير في جدة، وتعطي إبر "فيلر بوتوكس" ولا تملك شهادة طبية ولا حتى شهادة صحية.

وأوضحت خلال حديثها، في برنامج على قناة "التونسية"، أنها كانت تعمل مستشارة مع الجرّاح ويأخذ برأيها، لأن لديها نظرة جمالية وتعرف ما يحتاج إليه الشخص.

وأوضحت "الشؤون الصحية" بجدة، أنه جارٍ التحقّق من الادعاءات، وسيتم إصدار توضيح حال اكتمال التحقيق. الشؤون الصحية بجدة ممثلة تونسية