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الرياض.. جولات تتواصل لرصد مخالفات الاحترازات بالمؤسسات الصحية الخاصة

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آليات الممارسة المعتمدة لإدارة الأزمة وتوفير المتطلبات و"توكلنا" ضمن الاشتراطات

الرياض.. جولات تتواصل لرصد مخالفات الاحترازات بالمؤسسات الصحية الخاصة

تُواصل فِرَق الالتزام في "صحة الرياض" جولاتها الرقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، والمنشآت الصيدلانية، والأفراد بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني.

وأبانت "صحة الرياض"، أن الزيارات الرقابية تم تكثيفها لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من Covid-19، ومن ذلك اشتراط استخدام تطبيق "توكلنا"، وكذلك الاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

يُذكر أن وزارة الصحة حثت -في وقت سابق- مقدمي الرعاية الصحية للمرضى، بالالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة في المملكةً؛ حفاظًا على سلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل لغرامة ٣٠٠ ألف ريال، وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل لسنتين.

الرياض.. جولات تتواصل لرصد مخالفات الاحترازات بالمؤسسات الصحية الخاصة

الرياض.. جولات تتواصل لرصد مخالفات الاحترازات بالمؤسسات الصحية الخاصة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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