صور.. إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهدت انتخابات نقابة المحامين الفرعية على مستوى مدن ومراكز محافظة سوهاج، اليوم الأحد، إقبالًا متوسطًا من المحامين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

ومن المتوقع أن يتزايد إقبال المحامين على صناديق الاقتراع بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية وانتهاء الجلسات في المحاكم.

وقال ماهر رشوان، نقيب المحامين بسوهاج إنه يوجد في كل محكمة جزئية بمراكز المحافظة لجنة انتخابية واحدة، مضيفًا أنه تقرر وضع 4 صناديق اقتراع في كل لجنة، أحدهم لاختيار مقعد النقيب، والثاني لمقعد الشباب، والثالث للأعضاء، والرابع للحساب الختامي.

وأوضح "رشوان" أن عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت في انتخابات المحامين بمحافظة سوهاج بلغ 7617 محام.