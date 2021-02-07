صور.. بدء إزالة عقار كوم الشقافة المائل في الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

بدأ حي غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال هدم عقار كوم الشقافة المائل، وذلك تنفيذا لقرار لجنة لمنشآت الآيلة للسقوط، حفاظا على سلامة المواطنين.

وباشر مقاول الهدم التابع لحي غرب هدم العقار المكون من أرضي و9 طوابق حتى سطح الأرض، وذلك بعد إخلاءه من السكان والمنقولات، وسط تعزيزات أمنية.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، أمس، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.

وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.

وأصدر المحافظ الإسكندرية، عدة قرارات منها إخلاء 5 عقارات بمحيط العقار المائل من السكان، وتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لفحص السلامة الإنشائية لها.

ووجه المحافظ بتجهيز 3 مدارس مجهزة بـ 150 سرير، كإيواء مؤقت للأسر المتضررة، فضلا عن تقديم مساعدات غذائية وعينية لهم.

ومن جانبها، قالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن العقار أنشئ عام 2009 بارتفاع 7 طوابق، وأجرى مالكه تعلية آخر له بمقدار طابقين عام 2011.

وأضافت رئيس حي غرب، أن العقار حدث له ميل مفاجئ بمقدار 50 سم، ما استدعى إخلاء مسافة 30 متر من كافة الاتجاهات، حفاظا على حياة السكان.