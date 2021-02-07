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بأمر الرئيس .. صرف إعانة شهرية لـ2600 صياد في بورسعيد

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بأمر الرئيس السيسي.. صرف إعانة شهرية لـ2600 صياد في بورسعيد بأمر الرئيس .. صرف إعانة شهرية لـ2600 صياد في بورسعيد

مصراوي Masrawy

12:19 م الأحد 07 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، إنه سيجرى صرف إعانة شهرية لأكثر من 2600 صياد في 6 جمعيات ببورسعيد، وذلك بناء على توجيهات الرئيس، عبدالفتاح ، بدعم صغار الصيادين على مستوى الجمهورية.

وأشار المحافظ، خلال كلمته بمسرح المركز الثقافي في حي الشرق، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلى أنه يجرى التنسيق مع القوى العاملة والتضامن الاجتماعي لإجراء بحث لصيادي الست جمعيات، لصرف إعانة شهرية لمن يستحقون الرعاية، وذلك من صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بداية من شهر مارس المقبل، لافتا إلى أنه سيجرى الصرف شهريًا من خلال "فيزا كارت".

ومن المنتظر أن يوزع وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد عدد من شهادات التدريب والتأهيل للشباب، فضلا عن تسليم وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة ولصيادي المحافظة، يعقبها زيارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لتفقد عدد من المصانع، والإطلاع على حجم العمالة بها، وما يجرى تقديمه للعمال من حقوق وخدمات، والتعرف على مطالبهم خلال المرحلة المقبلة.

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