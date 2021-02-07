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بـ"حشيش وترامادول".. ضبط المستشار القانوني لنادي رياضي في الشرقية

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بـ"حشيش وترامادول".. ضبط المستشار القانوني لنادي رياضي في الشرقية بـ"حشيش وترامادول".. ضبط المستشار القانوني لنادي رياضي في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:14 م الأحد 07 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط محامي، شغل منصب المستشار القانوني لنادي رياضي بالعاشر من رمضان؛ بحوزته مواد مخدرة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لرجال مكتب مُكافحة المُخدرات بالعاشر من رمضان، بقيادة المقدم محمد غيث، مفادها حيازة المدعو "شريف.ف" محامي، شغل منصب المستشار القانوني لنادي رياضي بالعاشر من رمضان، لكمية من المواد المُخدرة.

وفور التأكد من صحة المعلومات، وباستصدار إذن النيابة العامة، جرى ضبط المتهم حال قيادته لسيارته الخاصة أمام "هايبر وان" العاشر من رمضان، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته نحو 5700 آلاف قرص لعقار "الترامادول" المُخدر، وقطعة من جوهر "الحشيش" المُخدر وزنها 50 جرامًا، وطبنجة صوت، ومبلغ من المال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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