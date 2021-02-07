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الداخلية تُكثف جهودها لضبط مالك مخزن زيوت مُستعملة في الجيزة

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الداخلية تُكثف جهودها لضبط مالك مخزن زيوت مُستعملة في الجيزة الداخلية تُكثف جهودها لضبط مالك مخزن زيوت مُستعملة في الجيزة

مصراوي Masrawy

12:28 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها؛ لضبط مالك المخزن زيوت سيارات مُستخدمة "بدون ترخيص".

تبلغ لإدارة مباحث بمديرية أمن الجيزة، بوجود مخزن "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام لتجميع زيوت السيارات المستخدمة.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات اللازمة، تبين أن المخزن المشار إليه عبارة عن قطعة أرض فضاء مجاورة للعقارات السكنية ملك "أحد الأشخاص" جاري ضبطه، حيث يقوم بتجميع بزيوت السيارات المستعملة داخل تنكات بلاستيكية بقصد إعادة تعبئتها وتصنيعها مرة أخرى، وطرحها للبيع مدخلاً الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلي تشكيل خطورة على حياة المواطنين بالمنطقة المحيطة للمخزن.

على الفور تم توجيه حملة مكبرة بمشاركة إدارة شرطة المرافق والجهات المعنية، استهدفت المنطقة محل الواقعة، وأسفرت جهودها عن ضبط (8 تانك بلاستيك معبأة زيوت سيارات مستعملة بإجمالي 8 أطنان– موتور لشفط الزيوت – 2 تانك بلاستيكى فارغ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري ضبط مالك المخزن المذكور.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التموينية والتصدي لحالات الغش التجاري.

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