القوى العاملة: تعيين 224 شاباً بمحافظة بالأقصر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، 224 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 861 شاباً، منهم 13 من ذوي الإحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 126 شهادة قياس مستوى المهارة، و 127 رخصة مزاولة الحرفة منهم شهادة لذوي القدرات.

وأوضح الوزير، أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها 3 منح زواج بـ 15 ألف جنيه، و 7 منح مواليد بـ 14 ألف جنيه، وعمل رعاية صحية لـ 75 عاملا وعاملة بإجمالي 34 ألفاً و 113 جنيهاً.

وقال مدير المديرية عبده هاشم، في تقرير للوزير عن انجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، إنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 191 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 20 محضراً، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 89 منشأة وإعادة التفتيش على 157 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 56 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 210 منشآت أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.

وأوضح مدير المديرية أنه تم عمل 4 دورات تدريبية على أساليب الزراعة الحديثة، وفك وتركيب الصوب الزراعية، استفاد منها 15 متدرباً، وعمل 2 دورتين تدريبيتين أخرى في التفصيل والحياكة لـ 24 متدربة، ودورة أخرى في مجال التبريد والتكييف لـ 14 متدرباً، كما تم عمل دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة، بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب لـ 10 متدربات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تلقت المديرية 22 شكوى عمالية تم تسوية 3 شكاوي منها ودياً، وإحالة شكوتان منها للمحكمة العمالية وجهات أخري للإختصاص، و 12 شكوى أخري ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 180 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.