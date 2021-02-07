غدا.. الجامعة الأمريكية تناقش الأمان للمرأة في الأماكن العامة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الاثنين 8 فبراير، ثالث جلسات سلسلة حوارات "لازم نتكلم" والتي تناقش الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها لجعل النساء يشعرن بالأمان في الأماكن العامة تحت عنوان "كيف نضمن الأمان للمرأة في الأماكن العامة؟".

ويتحدث في الجلسة هالة شكر الله، مستشارة في التنمية وباحثة، وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتور هاني هنري، أستاذ مشارك في علم النفس والعميد المشارك لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإنجي غزلان مؤسسة مشاركة لخريطة التحرش HarrasMap. يدير الحوار شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر بقناة إم بي سي مصر.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.

وتستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تأثير التنشئة على قضية التحرش، وتناول السينما والإعلام للتحرش، والخصوصية في عالم الانترنت، ومواجهة التحرش في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة.