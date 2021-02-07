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وزير القوى العاملة يصل بورسعيد لتسليم بوليصات تأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة

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وزير القوى العاملة يصل بورسعيد لتسليم بوليصات تأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة وزير القوى العاملة يصل بورسعيد لتسليم بوليصات تأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة

مصراوي Masrawy

12:16 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار جولة الوزير للمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، من المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتسليم بوالص التأمين على الحياة لصيادي بورسعيد، فضلا عن العمالة غير المنتظمة بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح برعاية تلك الفئات وحمايتها اجتماعيا، ووفاء لما وعد به الوزير خلال زياراته ولقاءاته الصيادين علي أرض الواقع في كل من الإسكندرية ، وصائدى الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر.

وقال سعفان: إنه سيتم الاستمرار في هذه اللقاءات في جميع محافظات التي يعمل بها الصيادين بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلي لكل صياد وعامل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومى باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة.

كما يقوم الوزير والمحافظ تسليم عدداً من شهادات إتمام دورة تدريبية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين في مجال تفصيل الملابس، والطباعة على الملابس.

كما سيقوم الوزير برفقة المحافظ بتفقد أحد المصانع بالمنطقة الصناعية ببورسعيد للاطمئنان على سير العمل وأوضاع العمال والإلتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من تداعيات جائحة كورونا.

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