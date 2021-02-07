أطباء "مستشفى دله النخيل" ينجحون في زراعة صمام أورطي لمريضة دون جراحة قلب مفتوح

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من خلال القسطرة التداخلية باستخدام أحدث التقنيات العالمية.. بواسطة فتحة صغيرة بالفخذ

تَمَكّن فريق من أطباء القلب بمستشفى دله النخيل، من زرع صمام أورطي لمريضة تبلغ من العمر ٦١ عامًا من خلال القسطرة التداخلية دون الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح.

وترأس فريق القلب د.وليد الحربي (استشاري القلب والقسطرة التداخلية)، وكذلك د.سميح لاوند (استشاري ورئيس قسم القلب) ود.ياسمين حنفي استشاري القلب؛ فيما تَضَمّن فريق التخدير د.شريف العقدة (استشاري ورئيس قسم التخدير).

وكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتم إفاقة المريضة ورعايتها ومتابعتها والاطمئنان عليها حتى خروجها من المستشفى.

يُذكر أن العملية أجريت بواسطة فتحة صغيرة بالفخذ، وتم استخدام أحدث التقنيات العالمية لمنع حدوث جلطات بالمخ؛ وذلك بتركيب فلتر بشرايين الرقبة، وباستخدام صمام فريد من نوعه يتم استخدامه لأول مرة بمستشفيات القطاع الخاص.