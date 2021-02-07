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76 محاميًا يتنافسون في انتخابات نقابتي شمال وجنوب أسيوط

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76 محاميًا يتنافسون في انتخابات نقابتي شمال وجنوب أسيوط 76 محاميًا يتنافسون في انتخابات نقابتي شمال وجنوب أسيوط

مصراوي Masrawy

12:03 م الأحد 07 فبراير 2021

أسيوط - محمود عجمي:

شهدت انتخابات نقابتي شمال وجنوب محامين أسيوط، اليوم الأحد، إقبالًا من المحامين للإدلاء بأصواتهم داخل 15 لجنة بمختلف محاكم المحافظة.

ويتنافس على مقعد النقيب بنقابة جنوب أسيوط 4 مرشحين وعلى مقعد الشباب بنقابة جنوب أسيوط 9 مرشحين بينما يتنافس على مقاعد العضوية 26 مرشحا

وفي نقابة شمال أسيوط يتنافس 3 مرشحين على مقعد النقيب بينما يتنافس على مقعد الشباب 11 مرشحا و 23 مرشحا يتنافسون على مقاعد الأعضاء.

قال محمد عبد العظيم كركاب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمشرف العام على نقابتي جنوب وشمال أسيوط، إن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي وفي أجواء تسودها المحبه بين المرشحين دون أي شكاوى ، مشيرًا إلى نزاهة العملية الانتخابية بنقابة المحامين لا تفرق مع المرشحين من يكون نقيبا أو عضوا جميعهم في الآخر أسرة واحدة تحت مظلة نقابة المحامين .

وأشار "كركاب" إلى أن إعداد 8 مقار للانتخابات في نقابة جنوب أسيوط وإقامة سرادقات بفناء المحاكم كل مركز في مقره وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تخصيص باب لدخول الناخبين وآخر لخروجهم بعد انتهاء عملية التصويت .

وأضاف كركاب أن بلغ عدد من لهم حق التصويت 4040 عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين جنوب أسيوط و 3548 عضوا بنقابة المحامين شمال أسيوط .

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