انتحار حداد مُسلح شنقًا في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أقدم حداد مُسلح، على إنهاء حياته، اليوم الأحد؛ بشنق نفسه في سقف غرفة نومه داخل منزله بقرية "الأخميين" بفاقوس بالشرقية.

كان مستشفى فاقوس المركزي، استقبل المدعو "ع.ا.ا" 21 عامًا، حداد مُسلح، مُقيم بقرية "الأخميين" التابعة لدائرة مركز فاقوس، جثةً هامدة، ادعاء حادث شنق داخل غرفة نومه بمنزله.

وتبين التحريات الأولية بالعثور على المتوفى معلقًا بحبل في سقف غرفة نومه، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، فيما أفادت أسرته بمروره بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الاخيرة أقدم على إثرها على التخلص من حياته، وتحرر عن ذلك تالمحضر رقم 927 إداري فاقوس لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت التحريات حول الواقعة.