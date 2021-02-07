محافظ كفر الشيخ : افتتاح معهد الأورام يونيو المقبل

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الأعمال الجارية بمركز علاج الأورام الجديد بالمحافظة تسير بمعدلات سريعة، تمهيدا لافتتاحه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك عقب تفقد محافظ كفر الشيخ، رفقة نائبه، عمرو البشبيشي، وبحضور اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، مركز علاج الأورام، للوقوف على آخر الأعمال التي أجريت بالمركز، وما جرى به من أعمال إنشائية استعدادا لافتتاحه خلال شهر يونيو المقبل.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن مركز علاج الأورام سوف يساهم في علاج العديد من المرضى بكفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط وجزء من محافظة الغربية، وسوف يكون افتتاح ذلك المركز ضمن الافتتاحات الرئاسية في 30 يونيو 2021.

وقال انتهى العمل في الجزء الخرساني، والأنتهاء بنسبة 90% من الأعمال الخارجية، والنوافذ الزجاجية، وتجهيز جميع الأجهزة بالمركز، سواء مولدات الكهرباء أو أجهزة التكييف أو خزانات الأكسجين أو شبكات الغاز، ما يساهم المعهد نفسه شكل كبير في عدم انتقال أهالي كفر الشيخ ومحافظات شمال الدلتا إلى طنطا، للعلاج بعد معاناتهم من أمراض الأورام.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن المساحة التي أقيم عليها تصل إلى 8876م2، وجرى إجراء عدد من التعديلات في التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة؛ وذلك سعياً لإقامة مبنى عام متكامل يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام.

وتابع المحافظ أن معهد الأورام يتكون من طابق أرضي، و6 طوابق، و 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريرا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوي على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17سريراً، إلى جانب 14غرفة إقامة فندقية، ويضم أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.