مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار منزل بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقى ٤ أشخاص مصرعهم وأصيب شخص أخر بضيق في التنفس وجميعهم من أسرة واحدة، اليوم الأحد، في انهيار منزل، دائرة مركز شرطة جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جرجا بانهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق ووجود متوفيين ومصاب.

تبين مصرع كل من محمد منصور عبد الرحيم ٤٥ عامًا عامل، وزوجته شيماء بدري محمد ٢٩ عامًا، حبيبة محمد منصور ٨ أعوام، وشقيقتها "رشا" ١٣ عامًا، بينما أصيب شقيقهما "كريم" بضيق في التنفس.

جري نقل الجثث لمشرحة مستشفى جرجا العام، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.