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شاشات " LCD" وتنقل بين العربات.. 7 مميزات في قطارات المترو الجديدة بالخط الثالث

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شاشات " LCD" وتنقل بين العربات.. 7 مميزات في قطارات المترو الجديدة بالخط الثالث شاشات " LCD" وتنقل بين العربات.. 7 مميزات في قطارات المترو الجديدة بالخط الثالث

مصراوي Masrawy

11:54 ص الأحد 07 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وصول سادس قطار مترو أنفاق مكيف جديد إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا وعقد صيانة القطارات لمدة 8 سنوات.

تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيه.

وينشر مصراوي مواصفات القطارات الجديدة على النحو التالي:

- تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة.

- تم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة.

- تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة.

- يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بالمعلومات، ويمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

- تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل.

- تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع .

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