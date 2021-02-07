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بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق!
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الجمعة 12 فبراير 2021 05:09 مساءً
بدعم أمني.. احترازات مشددة على الأسواق الشعبية والمطاعم بسبت الجارة
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الجمعة 12 فبراير 2021 05:09 مساءً
صور.. غلق 15 صيدلية وضبط أدوية محظورة خلال حملة في بني سويف
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الجمعة 12 فبراير 2021 05:07 مساءً
حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط
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الجمعة 12 فبراير 2021 05:07 مساءً
انتقادات واسعة للصين بعد قرار حظر "بي بي سي"
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الجمعة 12 فبراير 2021 05:07 مساءً
الصحفيين: بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي.. 18 فبراير
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الجمعة 12 فبراير 2021 05:07 مساءً
3 ساعات تحت الماء.. انتشال جثة طالب غريق بجوار "معدية الحوامدية"
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الجمعة 12 فبراير 2021 05:07 مساءً
17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة
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الجمعة 12 فبراير 2021 04:52 مساءً
"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً
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الجمعة 12 فبراير 2021 04:52 مساءً
السعودية تغلق 8 مساجد بعد ظهور إصابات كورونا بين المصلين
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الجمعة 12 فبراير 2021 04:50 مساءً
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أنا الشاهد: أول مقهى للقطط المشردة في السويد.
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BBC News عربي
الأحد 07 فبراير 2021 12:11 مساءً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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