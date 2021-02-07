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عمارات بديل العشوائيات.. مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات جهاز مدينة العبور

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عمارات بديل العشوائيات.. مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات جهاز مدينة العبور عمارات بديل العشوائيات.. مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات جهاز مدينة العبور

مصراوي Masrawy

11:46 ص الأحد 07 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عدداً من المشروعات التى يتولى تنفيذها جهاز مدينة العبور، يرافقهما المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية المدينة، ومسئولو الهيئة وجهاز المدينة والمشروعات.

واستهل مسئولو الوزارة الجولة، بتفقد موقع مشروع عمارات "بديل العشوائيات" بمدينة السلام لسكان أهالي المناطق العشوائية غير الآمنة، ويشمل تنفيذ 134 عمارة بتكلفة 1.32 مليار جنيه، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 70%.

كما تفقدوا مشروعات المرافق الخاصة بالمشروع ( طرق – مياه – ري – صرف)، بتكلفة 247 مليون جنيه، بالإضافة لمشروع التغذية الكهربائية البالغ تكلفته 107 ملايين جنيه.

كما قام مسئولو الوزارة، بتفقد المباني الخدمية، وتشمل (مدرسة تعليم أساسي – مدرسة تعليم ثانوي – مخبزين – مركز طبي – حضانة) بتكلفة إجمالية 56 مليون جنيه، ورافع الصرف الصحى بتكلفة 13 مليون جنيه.

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