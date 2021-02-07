انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لحدوث كسر مفاجئ

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق هضبة الأهرام وإسكان الشباب والرماية وضعف المياه بمنطقة فيصل والهرم.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بمحبس 1000 مم بالخط القادم من ٦ أكتوبر والمغذي لهضبة الأهرام.

وأوضحت الشركة، أنه يجرى تفريغ الخط من المياه لبدء أعمال تغيير المحبس، وإنهاء الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الشركة أنها توفر سيارات مياه نقية للأماكن المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى.​