الأرصاد تعلن سبب ارتفاع حرارة الجو حتى نهاية طقس الأسبوع

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا بداية من اليوم الأحد حتى نهاية الأسبوع، على كافة المناطق.

وأضاف الخبراء، حالة الطقس تكون مائلة للدفء على كافة المناطق نهارا، بارد إلى شديد البرودة خلال فترات الليل.

وتابع الخبراء: "يوجد ارتفاع في درجات الحرارة والتي تسجل 21 على القاهرة وتستمر في الارتفاع حتى تصل لـ25 درجة منتصف الأسبوع، كما تصل لـ24 درجة على السواحل الشمالية نهارا و14 ليلا، و24- 13 على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، و26 - 10 على المناطق الجنوبية".

وأكد الخبراء أن أبرز الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة متمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون حركة الرياح معتدلة، تنشط فقط على السواحل الشمالية الغربية.

وأوضح الخبراء أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي على سطح الأرض يتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.​