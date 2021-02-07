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وزير الخارجية اللبناني إلى القاهرة للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب

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وزير الخارجية اللبناني إلى القاهرة للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب وزير الخارجية اللبناني إلى القاهرة للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب

مصراوي Masrawy

11:51 ص الأحد 07 فبراير 2021

بيروت- أ ش أ:

توجه وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، إلى القاهرة؛ لتمثيل لبنان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي ينعقد غدا على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وذكرت الخارجية اللبنانية - في بيان- أن الوزير وهبه سيلتقي بعد وصوله للقاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، للوقوف على التحضيرات الخاصة بانعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري وعلى ضمان نجاح أعمالها.

ووفق البيان، سيؤكد وزير الخارجية اللبناني أهمية الخروج بموقف عربي موحد، يسلط الضوء على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002، والقائمة على مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان والتأكيد على أن أي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يجب أن يقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وإعادة التأكيد على ثبات الموقف اللبناني هذا تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت الخارجية اللبنانية أن الوزير شربل وهبه سيعقد اجتماعا مع سامح شكري وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة؛ لبحث أهم الموضوعات المشتركة التي تعني البلدين، وتلمس سبل الدعم والمساعدات التي يمكن لمصر أن توفرها للبنان في هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يجتازها.

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مصراوي Masrawy

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