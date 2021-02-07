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حرصاً على سلامة المواطنين.. الداخلية تضبط 13 ألف شخص لعدم ارتدائهم كمامات

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حرصاً على سلامة المواطنين.. الداخلية تضبط 13 ألف شخص لعدم ارتدائهم كمامات حرصاً على سلامة المواطنين.. الداخلية تضبط 13 ألف شخص لعدم ارتدائهم كمامات

مصراوي Masrawy

11:25 ص الأحد 07 فبراير 2021

كتب - سامح غيث:

ضبطت وزارة الداخلية 13186 شخصًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 13070 شخصا، و116 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 594 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 197 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1249 شيشة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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