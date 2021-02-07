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الاشتباه في تسمم طالبة بسوهاج

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الاشتباه في تسمم طالبة بسوهاج الاشتباه في تسمم طالبة بسوهاج

مصراوي Masrawy

11:42 ص الأحد 07 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيبت طالبة باشتباه في التسمم، اليوم الأحد، عقب تناولها طعاما منزليا فاسدًا في مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "حنان. م" 13 عامًا طالبة وتقيم بناحية جهينة الغربية مصابة بإعياء وقيئ، وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج العام.

وأفادت والدتها "آمال. ح" 44 عامًا ربة منزل حدوث إصابة ابنتها المذكورة عقب تناولها طعام منزلي فاسد، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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