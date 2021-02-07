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صور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة

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صور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة صور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة

مصراوي Masrawy

11:40 ص الأحد 07 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فور وصوله لديوان عام المحافظة في بداية زيارته لبورسعيد.

وعقد المحافظ والوزير اجتماع مغلق بينهما لمناقشة عدد من القضايا والملفات العمالية وجهود توفير فرص تدريبية ووظائف للشباب، قبل أن يتوجها إلى المركز الثقافي في حي الشرق لتوزيع عدد من شهادات التدريب والتأهيل، فضلا عن تسليم وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة ولصيادي المحافظة.

ومن المنتظر أن يزور وزير القوى العاملة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لتفقد عدد من المصانع، والإطلاع على حجم العمالة بها، وما يجرى تقديمه للعمال من حقوق وخدمات، والتعرف على مطالبهم خلال المرحلة المقبلة.

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