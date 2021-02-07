مصرع تلميذة سقطت من شرفة منزل أسرتها في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقيت تلميذة مصرعها، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها عقب سقوطها من شرفة المنزل، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "أسماء. ح" 7 أعوام تلميذة وتقيم بناحية العوكلية دائرة المركز مصابة بكسور متفرقة بالجسد، وتوفيت عقب ذلك.

وأفاد والدتها "مديحة. ع" 40 أعوام ربة منزل، أنه أثناء لهو المذكورة بشرفة الطابق الثاني بالمنزل اختل توازنها وسقطت أرضًا ما نتج عنه وفاتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.