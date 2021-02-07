حملة إزالة فورية للتعديات على الأرض الزراعية في دمياط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة المحاسب متولي حسن، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وأسفرت الحملة عن إزالة فورية لحالة تعد على الأرض الزراعية بالسواحل، التابعة لقرية البساتين بمركز كفر البطيخ، عبارة عن تشوينات من الرمال المالحة على مساحة 620 مترا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في وجود قوة من مركز شرطة كفر البطيخ والجمعية الزراعية بالسواحل.