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محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تفعيل التوأمة بين شرم الشيخ و"ألماتي" الكازاخستانية

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محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تفعيل التوأمة بين شرم الشيخ و"ألماتي" الكازاخستانية محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تفعيل التوأمة بين شرم الشيخ و"ألماتي" الكازاخستانية

مصراوي Masrawy

11:25 ص الأحد 07 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

تختتم اليوم الأحد فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكازاخستاني، بقاعة المؤتمرات الكبرى في مدينة شرم الشيخ، والمقام خلال الفترة من 5 حتى7 فبراير الجاري بمشاركة 109 شركات من كبار الشركات الكازاخستية في مختلف القطاعات الاقتصادية، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي .

ويهدف المنتدى إلى تعزيز فرض التجارة و الاستثمار المشتركة بين دولة كازاخستان ومصر، وذلك فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية، والسفارة الكازاخستية بالقاهرة، تحت رعاية وزارت الخارجية والتجارة والصناعة ووكالات الاستثمار والغرف التجارية

واستقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفداً رفيع المستوى من دولة كازاخستان، لبحث سبل زيادة التعاون الاقتصادي والسياحي وتفعيل بروتوكول التعاون والتوأمة، بحضور المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.

وضم الوفد الكازاخستاني كلًا من مساعد وزير الصناعة والتجارة، بدولة كازاخستان، ونائب وزير الخارجية، والسفير الكازاخستاني بمصر ونائبه، ورئيس لجنة السياحة الكازاخستاني، ونائب محافظ أحد الولايات الكازاخستانية، وممثلي عدداً من الشركات الكازاخستاني

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم إنه جرى خلال اللقاء مناقشة سبل زيادة عدد الرحلات القادمة من دولة كازاخستان إلى مدينة شرم الشيخ، وزيادة أعداد السياح القادمين لجنوب سيناء بصفة عامة، وبحث سبل التعاون في المجال الاقتصادي والسياحي.

وأكد المحافظ أنه جرى بحث سبل تفعيل بروتوكول توأمة بين مدينة شرم الشيخ ومدينة "ألماتي" الكازاخستانية، وتوقيع بروتوكولات توأمة أخرى لزيادة التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي والسياحي.

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