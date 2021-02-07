صور.. انطلاق مؤتمر "تنمية سيناء بين الحاضر والمستقبل" في شرم الشيخ

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جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت، صباح اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل"، بجامعة الملك سلمان في مدينة شرم الشيخ، والذي تنظمه محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمد إمام، مدير المراسلين الأجانب بهيئة الاستعلامات، والكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة.

وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي، يوضح المقومات السياحية العديدة التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، والمشروعات التنموية الكبرى التي جرى تنفيذها على مدار 10 سنوات ومنها تطوير الطرق الرئيسية بالمدينة، وهضبة أم السيد، وتطوير قطاع السوق التجاري القديم، ومنطقة حي النور، وتطوير مطار شرم الشيخ الدولي، وإقامة جامعة الملك سلمان الدولي، و متحف شرم الشيخ، إضافة إلى ميدان السلام، وحديقة الزرع .

ويقام المؤتمر على هامش دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة التي انطلقت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 5 إلى 6 من فبراير الجاري، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونخبة من كبار الإعلاميين.

وتهدف الدورة إلى عملية تثقيف وبناء وعي رشيد لدي الشباب في الصحف المختلفة من المهتمين بالإعلام الديني، والتواصل المستمر والربط بين الأئمة والواعظات والمثقفين من خلال شباب الإعلام الديني، لنشر ثقافة التثقيف الديني المستنير، ومواجهة التحديات التي تواجه الإعلام الديني.

وشهد فعاليات مؤتمر "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل"محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، و محمد عزني عضو مجلي الشيوخ عن التنسيقية، و أحمد فتحي و احمد مجدى و احمد مبارك من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.