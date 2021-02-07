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11 نعشًا على الأكتاف في ديرمواس.. الأهالي يشيعون جثامين "عروسين و9 من أقاربهم"

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11 نعشًا على الأكتاف في ديرمواس.. الأهالي يشيعون جثامين "عروسين و9 من أقاربهم" 11 نعشًا على الأكتاف في ديرمواس.. الأهالي يشيعون جثامين "عروسين و9 من أقاربهم"

مصراوي Masrawy

11:18 ص الأحد 07 فبراير 2021

المنيا- محمد النادي:

شيّع أهالي مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، في الساعات الأولى، من صباح اليوم الأحد، جثامين 11 من الأهالي بينهم عروسين، في حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي الشرقي أمام منطقة الكريمات، أثناء ذهابهما إلى مسكن الزوجية في مدينة العاشر من رمضان.

وخيّم الحزن على أهالي قرى بني سالم وزرابي تانوف ومحرم، مسقط رأس الضحايا الـ11.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق الكريمات، وبانتقال سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، تبيّن مصرع كل من، علي وريدى تمام، 32 عامًا، وشروق محمود عبد اللطيف، 24 عامًا، وعريسها زرابى أحمد إبراهيم، 26 عامًا، ومحسن علوان أحمد، 24 عامًا، وأحمد علوان أحمد، 35 عامًا، ومحمد فتحى حسين منصور 43 عامًا، ودعاء عبد الستار عبد الفضيل 36 عامًا،حبيبة محمد فتحى 8 سنوات، ونوران محمد فتحى، عام واحد، وإسلام محمود عبد المعتمد 22 عامًا، ومصطفى محمود عبد المعتمد 12عامًا، وإسراء محمود عبد المعتمد 8 سنوات، وإصابة 3 آخرين بجروح وكسور، وتم نقل جميع المتوفين والمصابين إلى المستشفيات العامة.

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