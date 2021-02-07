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اليوم.. للطيران تسير 3 رحلات لإعادة العالقين في

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اليوم.. مصر للطيران تسير 3 رحلات لإعادة العالقين في السعودية اليوم.. للطيران تسير 3 رحلات لإعادة العالقين في

مصراوي Masrawy

11:24 ص الأحد 07 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة للطيران، اليوم الأحد، 3 رحلات استثنائية من مطار القاهرة الدولي إلى مطارات ، لنقل المصريين العالقين هناك بعد قرار السلطات السعودية بتعليق حركة الطيران القادمة من 20 دولة مختلفة منها مصر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن شركة مصر للطيران تسير 3 رحلات جوية بأرقام MS2671 متجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جده، ورحلة برقم MS2677 متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ورحلة برقم MS2081 متجهة إلى مدينة الدمام لعودة المصريين العالقين هناك.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت استمرار تسيير رحلات العودة من السعودية لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعودية إلى مصر أثناء فتره التعليق، وسيتم الإعلان عن موعد عودة تشغيل الرحلات مرة أخرى.

وأضافت المصادر، أن الشركة تسير رحلات بشكل يومي لسفر الحالات الاستثنائية وتشمل الأطباء وأسرهم والمواطنين السعوديين وأعضاء البعثات الدبلوماسية، على أن تنقل تلك الرحلات المصريين العالقين بالمطارات السعودية هناك.

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