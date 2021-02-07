رئيس مجلس النواب يُحيل لائحة "الشيوخ" للجنة التشريعية

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، لائحة مجلس الشيوخ للجنة الدستورية والتشريعية.

وبدأت الجلسة العامة للبرلمان، بالوقوف دقيقة حدادا على روح اللواء سعد الجمال.

وقال رئيس البرلمان: "تلقينا بمزيد من الأسى نبأ وفاة اللواء سعد الجمال.. لم يجمعني معه عمل واحد ولكن سيرته العطرة ومواقفه الوطنية يتردد صداها داخل هذه القاعة مما يجعل سيرته حاضرة لا تغيب ويجعل صورته شاخصة في القلوب والأبصار".

وأضاف رئيس البرلمان: "وطني مخلص غيور على مصالح وطنه وهب حياته للعمل من أجل مصر من أجل مستقبل أفضل وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وعهدناه وطنيا صادقا متجردا وإنسانا متفانيا في عمله جاهدا من أجل وحدة الوطن والاصطفاف.. رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا صبر المؤمنين".