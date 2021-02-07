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6 مرشحون يتنافسون على مقعد نقيب المحامين في الفيوم

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6 مرشحون يتنافسون على مقعد نقيب المحامين في الفيوم 6 مرشحون يتنافسون على مقعد نقيب المحامين في الفيوم

مصراوي Masrawy

11:13 ص الأحد 07 فبراير 2021

الفيوم – حسين فتحى:

بدأت صباح الأحد انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة الفيوم لاختيار النقيب، و7 أعضاء.

ترشح على منصب النقيب كل من محمود الهوارى، نقيب المحامين الأسبق، حازم طه عبد العليم أمين عام النقابة، هشام محمد الدوح، وكيل النقابة، وعلى رمضان، وعويس عبد السلام، الصايم جلال الدين.

كما يخوض الأنتخابات 19 مرشحا على مقعد العضوية فوق السن، و7 محامون على مقاعد الشباب.

وقال هشام الدش نقيب المحامين بالمحافظة، إن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائى كامل، وأوضح أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالمحافظة الذين لهم حق الأنتخاب بلغ 4 آلاف و320 محاميا بعد تنقية الجداول من غير الممارسين.

وذكر عاطف نصر عضو الجمعية العمومية، أن هناك إقبال شديد من المحامين بالفيوم لاختيار من يمثلهم مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات قبل دخول مبنى النقابة .

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