إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

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أسيوط- محمود عجمي:

أصيب 8 أشخاص، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي السريع أمام عزبة شلقامي بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى انقلاب سيارة ميكروباص رقم"٤٧٥٢ ى ط ا" أمام عزبة شلقامى بمنفلوط، وأسفر الحادث عن إصابة "شنوده.ر. ص" ٣٥ عامًا، و"يوسف. ب" ٦٥ عامًا، و"ابانوب. ف. ل" ٢٠ عامًا، و"دنيانه. ف.ل" ٢٥ عامًا، و"جون. م" ٤ أعوام، و"بشوى.ص. ظ"١٠ أعوام، و"صلاح. ظ. و"٣٩ عامًا، و"سهير .ظ. و"٣٣ عامًا، وجميع المصابين من قرية جحدم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.