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اليوم.. قطع مياه الشرب عن مناطق في الإسكندرية

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اليوم.. قطع مياه الشرب عن مناطق في الإسكندرية اليوم.. قطع مياه الشرب عن مناطق في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:10 ص الأحد 07 فبراير 2021

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن عدة مناطق، بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد وحتى صباح الاثنين، وذلك بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن منطقة نادي الصيد وحتى العجمي غربي الإسكندرية، وذلك لحين انتهاء أعمال الإحلال والتجديد.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال إحلال وتجديد بالخط الناقل للمياه قطر 800 مم بمحطة المنشية.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

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